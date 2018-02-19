Пьяный водитель устроил в Туле ДТП: пострадали трое

Фото УГИБДД по Тульской области.

17 февраля в 00.05 в Туле возле дома №132 по улице Октябрьской 52-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», предположительно, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Шевроле Нива». Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Водитель «Тойоты» находился в состоянии алкогольного опьянения.

29-летнюю женщину — водителя «Шевроле» — госпитализировали с различными травмами. 23-летней девушке и 30-летнему мужчине (пассажирам этого же авто) оказали медицинскую помощь на месте происшествия.