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Тульская область вошла в число самых популярных среди туристов регионов России

Тульская область вошла в число самых популярных среди туристов регионов России

По данным аналитиков, в 2017 году тульскую землю посетили 650 тысяч гостей.

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных у туристов регионов России в 2017 году. Рейтинг представлен по данным анализа туризма в регионах России.

Тульскую область за прошлый год посетили 650 тысяч туристов – на 12% больше, по сравнению с 2016 годом. Эта цифра обеспечила родине пряников и оружия 28 место в первой тридцатке самых привлекательных и гостеприимных регионов России.

На первом месте оказался Краснодарский край – 15,8 млн посетителей, затем идёт Московская область с показателем в 14,1 млн, следом – Крым (5,4 млн), Приморье – более 4 млн туристов, а замыкает первую пятёрку Владимирская область, которую посетили 4 млн человек.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:32 0
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