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Погода в Туле 20 февраля: облачность, снег и умеренный ветер
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 20 февраля: облачность, снег и умеренный ветер

Синоптики прогнозируют до 9 градусов ниже нуля и пониженное давление.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Ветер северо-западный, умеренный – до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – до -10 градусов, днём – от -9 до -4. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +2
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