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Воспитанники тульского детского сада отпраздновали казачью Масленицу

Воспитанники тульского детского сада отпраздновали казачью Масленицу

Ребята пели народные песни и водили хороводы в тематических костюмах.

Воспитанники тульского «Центр образования № 27» вместе с родителями, на прошлой неделе стали участниками необычного праздника – казачьей Масленицы.

Детвора исполняла народные песни, водила хороводы и играла в традиционные игры. Платки и яркие платья превратили девчонок в настоящих барышень, а мальчишки перевоплотились в бойких казаков с папахами и шашками.

Казачий праздник был организован детским творческим коллективом казачьей песни и пляски «Казачок» под руководством Наталии Илюхиной. Воспитанники узнали о традициях масленичной недели, отведали аппетитных блинов и навсегда запомнили насколько ярким и красочным может быть народный праздник.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 12:15 +4
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