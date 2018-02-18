Воспитанники тульского детского сада отпраздновали казачью Масленицу

Воспитанники тульского «Центр образования № 27» вместе с родителями, на прошлой неделе стали участниками необычного праздника – казачьей Масленицы.

Детвора исполняла народные песни, водила хороводы и играла в традиционные игры. Платки и яркие платья превратили девчонок в настоящих барышень, а мальчишки перевоплотились в бойких казаков с папахами и шашками.

Казачий праздник был организован детским творческим коллективом казачьей песни и пляски «Казачок» под руководством Наталии Илюхиной. Воспитанники узнали о традициях масленичной недели, отведали аппетитных блинов и навсегда запомнили насколько ярким и красочным может быть народный праздник.