18 февраля в Туле ожидается снег и гололедица

Фото Алексея Пирязева.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 18 февраля в регионе будет облачно, ожидается небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах слабый гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер южной четверти 4−9 м/с. Температура воздуха ночью от -9 до -4°С, днем — -5 до 0 °C. Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст.