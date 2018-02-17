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18 февраля в Туле ожидается снег и гололедица
Фото Алексея Пирязева.

18 февраля в Туле ожидается снег и гололедица

Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 18 февраля в регионе будет облачно, ожидается небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах слабый гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер южной четверти 4−9 м/с. Температура воздуха ночью от -9 до -4°С, днем — -5 до 0 °C. Атмосферное давление 745−750 мм рт. ст.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:00 +2
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