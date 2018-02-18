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В торговом центре на Красноармейском проспекте умер посетитель

В торговом центре на Красноармейском проспекте умер посетитель

Тело пролежало на полу бутика до тех пор, пока не приехали медики и правоохранители.

По информации MySlo, в одном из обувных бутиков торгового центра «Апельсин» на Красноармейском проспекте, накануне вечером скончался мужчина.

Чтобы не распугать посетителей, дожидаясь приезда сотрудников полиции и медиков, продавцы накрыли лежавшее между торговыми стеллажами тело покрывалом.

По словам очевидцев, мужчине было около 50 лет, вероятно, он скончался от естественных причин. Все детали происшествия устанавливаются.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:18 +7
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Место
ТулаКрасноармейский проспект

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