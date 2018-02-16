В Туле состоится чемпионат по компьютерному спорту

Более 1000 сильнейших игроков попробуют свои силы в трёх играх.

Тульское отделение Федерации компьютерного спорта России при поддержке городской администрации организуют «Тульский Любительский чемпионат по компьютерному спорту».

Призовой фонд соревнований – 100 тысяч рублей. Ожидается, что участниками этого масштабного события в области киберспорта станут более 1000 игроков. Участники чемпионата попробуют свои силы в трёх известных компьютерных играх: Counter Strike: Global Offensive, Dota 2 и Hearthstone.

Регистрация игроков и команд стартует 19 февраля. Чемпионат будут сопровождать профессиональные комментаторы. Гостей и участников ждёт косплей-шоу, зона виртуальной реальности, розыгрыш ценных призов от партнёров и двухдневный интерактивный квест.