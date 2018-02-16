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В Тульской области в ДТП с грузовиком пострадал подросток
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области в ДТП с грузовиком пострадал подросток

Все обстоятельства аварии выясняются.

15 февраля в 13.05 на 1-м километре автодороги «Кольцово-Мордовка» (Ефремовский р-н) 39-летний водитель автомобиля ГАЗ-2790, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Шевроле Авео».

В аварии пострадали 41-летний водитель «Шевроле» и его 13-летняя пассажирка. Их с различными травмами доставили в районную больницу.

В УГИБДД по Тульской области отметили, что на момент ДТП девочка находилась на переднем пассажирском сиденье и была пристегнута ремнем безопасности.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:48 +1
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