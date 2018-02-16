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Сотрудники тульского министерства труда и соцзащиты ответят на вопросы граждан

Сотрудники тульского министерства труда и соцзащиты ответят на вопросы граждан

Тематический приём в режиме видеосвязи пройдёт во всех муниципальных образованиях региона.

В четверг, 22 февраля, в 10.00 в администрациях муниципалитетов региона состоится тематический прием граждан в режиме видеосвязи должностными лицами министерства труда и социальной защиты Тульской области.

Министр труда и социальной защиты Андрей Филиппов расскажет об организации отдыха и оздоровления детей в Тульской области, его заместитель, директор департамента социальной политики Инна Щербакова рассмотрит вопросы, касающиеся опеки и попечительства.

Сотрудники департамента труда и занятости министерства труда и социальной защиты Тульской области Светлана Ильюшина и Лариса Капралова расскажут о погашении задолженности по зарплате, размер заработной платы и мерах по оказанию содействия в трудоустройстве.

Также в рамках приёма будут рассмотрены вопросы о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и обеспечении техническими средствами реабилитации за счет областного бюджета.

Предварительная запись проводится по телефону: 8(4872)30-63-40. При себе нужно иметь паспорт.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +2
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