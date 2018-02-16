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Погода в Туле 17 февраля: облачность, осадки и гололедица
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 17 февраля: облачность, осадки и гололедица

Синоптики обещают температуру от -5 до нуля. Давление пониженное.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно.

Ожидается небольшой, местами умеренный снег (по данным сайта Метеоинфо до 4 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -8 до -3 градусов, днём – от -5 до нуля. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +3
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