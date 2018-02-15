новости
новости
Регистрация
Тульская легкоатлетка Екатерина Реньжина показала лучший результат в России

Тульская легкоатлетка Екатерина Реньжина показала лучший результат в России

Она преодолела 400 метров за 52,77 сек.

В Москве в спорткомплексе ЦСКА завершился чемпионат России по легкой атлетике. Воспитанница тренера Вячеслава Маринова тулячка Екатерина Реньжина уверенно выиграла финальный забег на 400 метров, преодолев дистанцию за 52,77 секунды. Это седьмой результат зимнего европейского сезона в этом виде легкой атлетики и лучший в России.

Подопечная Натальи Ковтун Кристина Хорошева одержала победу в беге на 200 м — 23,41. Также на ее счету серебро в спринте на 60 м.

Тульский спринтер, чемпион страны 2017 года в беге на 200 м Александр Ефимов вынужден был пропустить старт в связи с травмой колена.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:58 +1
Другие статьи по темам
Люди
Екатерина РеньжинаКристина Хорошева
Место
Тула
Прочее
легкая атлетика

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском общественном транспорте можно будет расплатиться банковской картой
В тульском общественном транспорте можно будет расплатиться банковской картой
В Туле почтили память воинов-интернационалистов
В Туле почтили память воинов-интернационалистов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.