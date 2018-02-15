Тульская легкоатлетка Екатерина Реньжина показала лучший результат в России

В Москве в спорткомплексе ЦСКА завершился чемпионат России по легкой атлетике. Воспитанница тренера Вячеслава Маринова тулячка Екатерина Реньжина уверенно выиграла финальный забег на 400 метров, преодолев дистанцию за 52,77 секунды. Это седьмой результат зимнего европейского сезона в этом виде легкой атлетики и лучший в России.

Подопечная Натальи Ковтун Кристина Хорошева одержала победу в беге на 200 м — 23,41. Также на ее счету серебро в спринте на 60 м.

Тульский спринтер, чемпион страны 2017 года в беге на 200 м Александр Ефимов вынужден был пропустить старт в связи с травмой колена.