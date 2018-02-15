В Тульской области забраковано 8,5 тонн некачественных фруктов и овощей

По результатам проверок Роспотребнадзора было возбуждено 236 административных дел.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в 2017 году проведены проверки 318 объектов, торгующих плодоовощной продукцией.

За выявленные нарушения обязательных требований законодательства возбуждено 236 дел об административном правонарушении. По результатам проверок забраковано и снято с реализации 663 партии овощной продукции и фруктов объемом 8627 кг. Порядка 80 партий товаров были ввезены из-за рубежа.

Больше всего продукции было забраковано в сетевых магазинах «Пятерочка», гипермаркетах «Линия» и «Лента» и других торговых сетях. Основные причины – нарушение сроков годности, условий хранения, отсутствие маркировки и сопроводительных документов.

При выборе фруктов и овощей специалисты Управления рекомендуют обращать внимание на внешний вид товара, отсутствие видимых признаков порчи и маркировку производителя с данными о месте его нахождения, условиях хранения и сроках реализации.