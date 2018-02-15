В 2017 году туляки взяли кредитов почти на 84 млрд рублей

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России, в прошлом году жители Тульской области оформили потребительские кредиты на общую сумму 83,9 млрд рублей.

Это на 31,4% больше, чем в 2016 году. По итогам прошлого года совокупная задолженность по кредитам жителей региона составила 113,4 млрд рублей. В структуре кредитного портфеля физических лиц доля жилищных ипотечных кредитов выросла на 0,5% – с 38,6% до 39,1%.

На территории Тульской области работают два региональных банка, семь филиалов банковских организаций и 295 внутренних структурных подразделения.