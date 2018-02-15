В Туле открылась ярмарка фермерской продукции

Фото из архива MySlo

Она будет работать со среды по пятницу, с 9 до 18 часов.

На площади перед Городским концертным залом начала работу сельскохозяйственная ярмарка производителей Тульской области.

Здесь можно приобрести молочную и мясную продукцию, овощи, фрукты, кондитерские и хлебобулочные изделия коллективных фермерских хозяйств, переработчиков и производителей нашего региона.