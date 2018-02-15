Фото из архива MySlo
В Туле открылась ярмарка фермерской продукции
Она будет работать со среды по пятницу, с 9 до 18 часов.
На площади перед Городским концертным залом начала работу сельскохозяйственная ярмарка производителей Тульской области.
Здесь можно приобрести молочную и мясную продукцию, овощи, фрукты, кондитерские и хлебобулочные изделия коллективных фермерских хозяйств, переработчиков и производителей нашего региона.
Ярмарка открыта по средам, четвергам и пятницам с 9 до 18 часов. Адрес: улица Советская, 2.
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