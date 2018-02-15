Массовую аварию на трассе «Тула – Новомосковск» засняли очевидцы

Кадр из видео

Серьёзное ДТП произошло накануне вечером в Киреевском районе, на 33-м километре дороги «Тула – Новомосковск. По данным отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, Mitsubishi Lancer под управлением 28-летнего молодого человека столкнулся с «Газелью».

После удара «Газель», проехав по инерции несколько метров, врезалась в Opel Zafira. Водители ещё четырёх попутных машин просто не успели отреагировать и столкнулись с минивэном.

Последствия ДТП попали на видео, опубликованное каналом «Киреевк Live». В аварии пострадала пассажирка Mitsubishi Lancer – 27-летняя девушка, которая с телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение.