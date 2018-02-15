новости
новости
Регистрация
Массовую аварию на трассе «Тула – Новомосковск» засняли очевидцы
Кадр из видео

Массовую аварию на трассе «Тула – Новомосковск» засняли очевидцы

Напомним, при столкновении семи машин пострадала 27-летняя женщина.

Серьёзное ДТП произошло накануне вечером в Киреевском районе, на 33-м километре дороги «Тула – Новомосковск. По данным отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, Mitsubishi Lancer под управлением 28-летнего молодого человека столкнулся с «Газелью».

После удара «Газель», проехав по инерции несколько метров, врезалась в Opel Zafira. Водители ещё четырёх попутных машин просто не успели отреагировать и столкнулись с минивэном.

Последствия ДТП попали на видео, опубликованное каналом «Киреевк Live». В аварии пострадала пассажирка  Mitsubishi Lancer – 27-летняя девушка, которая с телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:25 −1
Другие статьи по темам
Событие
авариямассовое ДТПстолкновение автомобилейавтодорога Тула-Новомосковск
Место
Тульская областьКиреевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В 2017 году туляки взяли кредитов почти на 84 млрд рублей
В 2017 году туляки взяли кредитов почти на 84 млрд рублей
В Туле жители одного из домов незаконно захватили территорию под парковку
В Туле жители одного из домов незаконно захватили территорию под парковку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.