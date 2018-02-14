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Сотрудники Росгвардии провели для тульских школьников акцию «Служу России»
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Сотрудники Росгвардии провели для тульских школьников акцию «Служу России»

Комплекс тематических мероприятий приурочен ко Дню Защитника Отечества.

В преддверии 23 февраля гвардейцы посетили несколько подшефных школ. В Центре образования № 3 сотрудники ОМОН провели круглый стол по профилактике терроризма, экстремизма и воспитанию толерантности у подрастающего поколения.

На конкретных примерах сотрудники объяснили, к каким последствиям может привести размещение в социальных сетях фотографий, видеозаписей или текстов с нацистской символикой или националистическими высказываниями.

По словам начальника Управления Олега Петрика, подобные мероприятия помогают молодежи сформировать представления о гражданском и профессиональном долге, нравственности и ответственности.

В городском Центре образования № 7 состоялся смотр строя и песни среди 3-4 классов. Дети представили членам жюри боевые листки и продемонстрировали элементы строевой подготовки. Победители будут представлять школу на городском этапе игры «Зарница – 2018».

В лицее № 1 сотрудники Управления Росгвардии провели «Урок мужества» среди учащихся 7-10 классов. Школьникам рассказали историю создания Росгвардии, познакомили с ее подразделениями, ребята узнали о возложенных на структуру целях и задачах. Желающим связать свою судьбу со службой был разъяснён порядок поступления в ведомственные образовательные учреждения.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:53 −3
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