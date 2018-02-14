В ДТП с участием семи машин под Киреевском пострадал человек

По информации очевидцев, примерно в 18.30, на 33-м километре дороги «Тула – Новомосковск» в Киреевском районе, произошло массовое ДТП. Mitsubishi Lancer столкнулся с грузовой «Газелью», которая врезалась в Opel Zafira.

Водители ещё четырёх попутных машин не успели затормозить и столкнулись друг с другом. По предварительным данным, при столкновении пострадал пассажир Mitsubishi. Обстоятельства происшествия выясняются.