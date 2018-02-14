новости
новости
Регистрация
В ДТП с участием семи машин под Киреевском пострадал человек

В ДТП с участием семи машин под Киреевском пострадал человек

Обстоятельства аварии выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

По информации очевидцев, примерно в 18.30, на 33-м километре дороги «Тула – Новомосковск» в Киреевском районе, произошло массовое ДТП. Mitsubishi Lancer столкнулся с грузовой «Газелью», которая врезалась в Opel Zafira.

Водители ещё четырёх попутных машин не успели затормозить и столкнулись друг с другом. По предварительным данным, при столкновении пострадал пассажир Mitsubishi. Обстоятельства происшествия выясняются.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:11 +1
Другие статьи по темам
Событие
авариямассовое ДТПстолкновение автомобилейавтодорога Тула-Новомосковск
Место
Тульская областьКиреевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сотрудники Росгвардии провели для тульских школьников акцию «Служу России»
Сотрудники Росгвардии провели для тульских школьников акцию «Служу России»
Прокурор Донского оспорил слишком мягкий приговор, вынесенный экс-сотруднику УФСИН
Прокурор Донского оспорил слишком мягкий приговор, вынесенный экс-сотруднику УФСИН
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.