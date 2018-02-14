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Роспотребнадзор помог туляку вернуть деньги за ненужный ремонт смартфона

Роспотребнадзор помог туляку вернуть деньги за ненужный ремонт смартфона

Продавец отказался менять товар по гарантии и потребовал оплатить работы, несогласованные с покупателем.

Сотрудники Роспотребнадзора помогли жителю Тулы отсудить у недобросовестного продавца деньги за некачественный товар. Как сообщает пресс-служба регионального Управления, молодой человек приобрел в магазине ООО «Логистика», находящемся по адресу: ул. Советская, д. 4, дорогостоящий смартфон.

В процессе эксплуатации выяснилось, что гаджет работает нестабильно. Покупатель попытался вернуть товар по гарантии, однако продавец заявил, что производственных дефектов нет, а для устранения неполадок был произведён ремонт и потребовал оплатить работы.

В соответствии с законом «О защите прав потребителей», владелец телефона отказался от оплаты работ, проведённых без его согласия, и обратился в Роспотребнадзор. По итогам судебного разбирательства с ООО «Логистика» взыскана стоимость некачественного товара, а также неустойка, штраф, компенсация морального вреда и госпошлина.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:18 +8
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