Прокурор Донского оспорил слишком мягкий приговор, вынесенный экс-сотруднику УФСИН

За пронос на территорию колонии мобильного телефона и наркотиков мужчина ранее был оштрафован на 250 тысяч рублей.

Приговором Донского городского суда бывший младший инспектор группы надзора отдела безопасности одной из областных колоний ранее был признан виновным в совершении трёх преступлений – превышении должностных полномочий, получении взятки и пособничестве в преступлении.

В конце августа прошлого года сотрудник УФСИН за две тысячи рублей согласился передать одному из заключённых мобильный телефон и два пакета с марихуаной. Мужчина был задержан на месте преступления сотрудниками органов внутренних дел.

При первичном рассмотрении дела в суде прокурор просил назначить фигуранту наказание в виде лишения свободы. Однако экс-силовика приговорили к штрафу на сумму в четверть миллиона рублей.

Прокурор Донского направил в Тульский областной суд апелляционное представление. Оно было удовлетворено – наказание ужесточили. Теперь преступнику предстоит провести полтора года в колонии-поселении. Приговор суда вступил в законную силу.