новости
новости
Регистрация
Прокурор Донского оспорил слишком мягкий приговор, вынесенный экс-сотруднику УФСИН

Прокурор Донского оспорил слишком мягкий приговор, вынесенный экс-сотруднику УФСИН

За пронос на территорию колонии мобильного телефона и наркотиков мужчина ранее был оштрафован на 250 тысяч рублей.

Приговором Донского городского суда бывший младший инспектор группы надзора отдела безопасности одной из областных колоний ранее был признан виновным в совершении трёх преступлений – превышении должностных полномочий, получении взятки и пособничестве в преступлении.

В конце августа прошлого года сотрудник УФСИН за две тысячи рублей согласился передать одному из заключённых мобильный телефон и два пакета с марихуаной. Мужчина был задержан на месте преступления сотрудниками органов внутренних дел.

При первичном рассмотрении дела в суде прокурор просил назначить фигуранту наказание в виде лишения свободы. Однако экс-силовика приговорили к штрафу на сумму в четверть миллиона рублей.

Прокурор Донского направил в Тульский областной суд апелляционное представление. Оно было удовлетворено – наказание ужесточили. Теперь преступнику предстоит провести полтора года в колонии-поселении. Приговор суда вступил в законную силу.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:48 +2
Другие статьи по темам
Событие
оспаривание приговора судаапелляцияужесточение наказанияпрокуратурасуд
Место
Тульская областьДонской

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ДТП с участием семи машин под Киреевском пострадал человек
В ДТП с участием семи машин под Киреевском пострадал человек
Роспотребнадзор помог туляку вернуть деньги за ненужный ремонт смартфона
Роспотребнадзор помог туляку вернуть деньги за ненужный ремонт смартфона
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.