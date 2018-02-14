новости
новости
Регистрация
Учения спасателей на Ряжском вокзале Тулы: фоторепортаж
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Учения спасателей на Ряжском вокзале Тулы: фоторепортаж

По сценарию, сотрудники МЧС тушили пожар на втором этаже здания, выводили посетителей и оказывали им помощь.

Основная цель учений – отработка различными службами действий по ликвидации чрезвычайной ситуации на транспортном узле, а также оказание первой помощи условно пострадавшим пассажирам.

По замыслу тренировки, пожар возник в зале ожидания. Дежурный по вокзалу вызвал сотрудников МЧС, железнодорожники включили сигнализацию и приступили к эвакуации пассажиров, оказывая пострадавшим доврачебную помощь.

Прибывшие на место огнеборцы приступили к тушению условного пожара и спасению пострадавших. По легенде один из них находился в тяжелом состоянии – его эвакуировали на носилках и передали медицинской службе. Возгорание было ликвидировано в считанные минуты.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, тренинг проводился для проверки плана действий по оказанию пассажирам экстренной помощи и выявления алгоритма действий сотрудников медпункта. Специалисты проработали наиболее эффективные схемы взаимодействия оперативных служб и медиков. Учения завершились успешно.

Галерея
Учения МЧС на Ряжском вокзале, Фото: 1
Учения МЧС на Ряжском вокзале, Фото: 2
Учения МЧС на Ряжском вокзале, Фото: 3
Учения МЧС на Ряжском вокзале, Фото: 4
Учения МЧС на Ряжском вокзале, Фото: 5
Учения МЧС на Ряжском вокзале, Фото: 6
Учения МЧС на Ряжском вокзале, Фото: 7
Учения МЧС на Ряжском вокзале, Фото: 8
Учения МЧС на Ряжском вокзале, Фото: 9
Учения МЧС на Ряжском вокзале, Фото: 10
Учения МЧС на Ряжском вокзале, Фото: 11
Учения МЧС на Ряжском вокзале, Фото: 12
показать все фотографии
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:25 +1
Другие статьи по темам
Событие
учения МЧСучения спасателейпожар на вокзалечрезвычайная ситуацияГУ МЧС России по Тульской области
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Купили в «Тутанхамоне» подарок? Дополните его букетом цветов!
Купили в «Тутанхамоне» подарок? Дополните его букетом цветов!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.