Учения спасателей на Ряжском вокзале Тулы: фоторепортаж

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

По сценарию, сотрудники МЧС тушили пожар на втором этаже здания, выводили посетителей и оказывали им помощь.

Основная цель учений – отработка различными службами действий по ликвидации чрезвычайной ситуации на транспортном узле, а также оказание первой помощи условно пострадавшим пассажирам.

По замыслу тренировки, пожар возник в зале ожидания. Дежурный по вокзалу вызвал сотрудников МЧС, железнодорожники включили сигнализацию и приступили к эвакуации пассажиров, оказывая пострадавшим доврачебную помощь.

Прибывшие на место огнеборцы приступили к тушению условного пожара и спасению пострадавших. По легенде один из них находился в тяжелом состоянии – его эвакуировали на носилках и передали медицинской службе. Возгорание было ликвидировано в считанные минуты.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, тренинг проводился для проверки плана действий по оказанию пассажирам экстренной помощи и выявления алгоритма действий сотрудников медпункта. Специалисты проработали наиболее эффективные схемы взаимодействия оперативных служб и медиков. Учения завершились успешно.