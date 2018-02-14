Названы регионы России с самым высоким качеством жизни

Тульская область на 17-м месте в списке.

Опубликован рейтинг регионов России по качеству жизни в 2017 году. Первые строчки традиционно заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Об этом пишет «Российская газета».

Авторы исследования (эксперты агентства «РИА Рейтинг») рассказали, что таблица была сформирована на основе анализа 72-х показателей, в числе которых: занятость населения, уровень доходов и жилищные условия, а также показатели здоровья, образования, безопасности, экологической ситуации, развития инфраструктуры и малого бизнеса.

В тройке лидеров — Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Также в десятку попали Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Липецкая область, Ханты-Мансийский автономный округ и Калининградская область.

Тульская область заняла 17-е место в списке. По сравнению с 2016 годом, наш регион поднялся в рейтинге на шесть позиций.

Отметим, что самые низкие показатели зафиксированы в Карачаево-Черкесской Республике, Республиках Ингушетия и Тыва.