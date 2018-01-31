Тулякам расскажут о получении бесплатных земельных участков

15 февраля 2018 года с 10.00 до 13.00 будет работать прямая линия государственного учреждения Тульской области «Управление социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о получении земельных участков многодетными гражданами — от постановки на учет до оформления земельного участка в собственность – можно будет у начальника отдела по вопросам семьи, материнства и детства Ольги Ивановны Бобковой по тел. 42-13-73.