Тулякам расскажут о получении бесплатных земельных участков
Прямая линия пройдет 15 февраля 2018 года.
15 февраля 2018 года с 10.00 до 13.00 будет работать прямая линия государственного учреждения Тульской области «Управление социальной защиты населения Тульской области».
Получить консультацию о получении земельных участков многодетными гражданами — от постановки на учет до оформления земельного участка в собственность – можно будет у начальника отдела по вопросам семьи, материнства и детства Ольги Ивановны Бобковой по тел. 42-13-73.
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