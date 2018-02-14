Тульский автовокзал утопает в грязи!

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Чтобы попасть в здание автовокзала на проспекте Ленина, пассажирам приходится перепрыгивать метровую лужу.

Отремонтированный снаружи тульский автовокзал на проспекте Ленина, 94 внутри встречает пассажиров огромной лужей. Грязь, вода – создается ощущение, что помещение не убирали очень давно.

Попасть в здание, не замочив ног, невозможно. Вот такую картину застал корреспондент Myslo субботним вечером 11 февраля около 19.30.

В самом здании ситуация не лучше: те же грязь и вода.

Людей на автовокзале, несмотря на субботний вечер, было много. Многим пассажирам еще предстоял долгий путь на автобусе, в промокшей после посещения вокзала обуви.

Мы обратились за комментарием к руководству автовокзала. Заместитель директора Тульского областного объединения автовокзалов и пассажирских автостанций Сергей Киселев проблему отрицает: