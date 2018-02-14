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Тульский автовокзал утопает в грязи!
Фото автора.

Тульский автовокзал утопает в грязи!

Чтобы попасть в здание автовокзала на проспекте Ленина, пассажирам приходится перепрыгивать метровую лужу.

Отремонтированный снаружи тульский автовокзал на проспекте Ленина, 94 внутри встречает пассажиров огромной лужей. Грязь, вода – создается ощущение, что помещение не убирали очень давно. 

Попасть в здание, не замочив ног, невозможно. Вот такую картину застал корреспондент Myslo субботним вечером 11 февраля около 19.30. 

В самом здании ситуация не лучше: те же грязь и вода. 

Людей на автовокзале, несмотря на субботний вечер, было много. Многим пассажирам еще предстоял долгий путь на автобусе, в промокшей после посещения вокзала обуви.

Мы обратились за комментарием к руководству автовокзала. Заместитель директора Тульского областного объединения автовокзалов и пассажирских автостанций Сергей Киселев проблему отрицает: 

Сергей Киселев

Сергей Киселев

– Уборка автовокзала производится в полном объеме: расчищен снег перед зданием, в самом зале чисто. В помещении всегда работают две уборщицы. На автовокзале большая проходимость, но мы постоянно наводим порядок. Если пассажиров что-то не устраивает, они могут обратиться к диспетчеру, который находится на втором этаже, или оставить свой отзыв в книге жалоб и предложений.

 

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 14:16 +4
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