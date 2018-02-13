Центр Тулы 15 февраля обесточат из-за кронирования деревьев
Работы пройдут на улице Льва Толстого в четверг, с 10 до 15 часов.
Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу сообщает, что в четверг, 15 февраля, на улице Льва Толстого будет проводиться кронирование и удаление аварийных деревьев.
В связи с этим будут отключены от электроснабжения дома на участке от улицы Тимирязева до улицы Оборонной с 10.00 до 15.00. Подача электроэнергии возобновится после окончания работ.
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