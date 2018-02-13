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Водолазы Северного флота поднимут самолет Героя Советского Союза Бориса Сафонова

Водолазы Северного флота поднимут самолет Героя Советского Союза Бориса Сафонова

Борис Сафонов – наш земляк, уроженец Плавского района Тульской области.

В 2018 году водолазы Северного флота начнут поиски самолета летчика-истребителя Бориса Сафонова, уроженца Тульской области. Он погиб в 1942 году. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу СФ.

Подполковник Борис Сафонов служил на Северном флоте. Он — первый дважды Герой Советского Союза. Легендарный летчик погиб в воздушном бою над Баренцевым морем, прикрывая союзный конвой Второй мировой войны — караван судов, идущих к Мурманску.

В работах по обнаружению машины Сафонова будут участвовать представители подводных, поисково-спасательных сил, гидрогеографической службы.

На Северном флоте активно занимаются военно-исторической работой. В прошлом году моряки подняли на поверхность три танка «Шерман» и другие образцы военной техники. Все они находились на затонувшем в Баренцево море американском транспорте «Томас Дональдсон», а останки самолета «Аэрокобра» водолазы подняли со дна Щукозера.

Все образцы техники специалисты отреставрировали и передали в военные музеи Санкт-Петербурга, Архангельска и Североморска.

 

Борис Феоктистович Сафонов родился 26 августа 1915 года в селе Синявино Тульской губернии. Окончил Качинскую авиационную школу, был направлен  в Белорусский особый военный округ. В конце декабря 1939 года в составе 4-й отдельной истребительной авиаэскадрильи прибыл на Северный флот. В апреле 1941 года возглавил  истребительную эскадрилью.

В годы войны Сафонов совершил 234 боевых вылета, сбил лично 20 вражеских самолётов и 5 – в группе. Погиб 30 мая 1942 года.

Первый дважды Герой Советского Союза, заслуживший это звание во время Великой Отечественной войны.

Бюст Бориса Сафонова установлен возле средней школы №2 в Плавске. Его имя носит Плавская средняя школа №1. Здесь же находится музей памяти героя, в котором собраны книги, документы, личные вещи Бориса Феоктистовича.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:32 +9
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