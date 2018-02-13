новости
новости
Регистрация
День святого Валентина в «Октаве»: коньки, миксы, валентинки!

День святого Валентина в «Октаве»: коньки, миксы, валентинки!

14 февраля во дворе кластера «Октава» состоится музыкальное празднование Дня всех влюбленных.

Гостей мероприятия ждут мастер-классы по изготовлению необычных валентинок, книжный дизайн-маркет и, конечно, катание под миксы диджея.

Мероприятие начнется с открытого мастер-класса по изготовлению 3D-валентинок из плотной бумаги. С 16.00 до 20.00 любой желающий сможет сделать подарок для того, кто ему дорог, своими руками.

С 16.30 до 20.30 будет работать ставший уже традиционным маркет, на котором можно будет купить подарки ко Дню святого Валентина: сувениры Heart of Moscow, «Домашних историй», теплые шарфы и варежки от RuKlara, книги о любви от магазинов «Корней Иванович» и BWComics, лучшие сорта чая и кофе от Cofeteria.

С 19.00 до 20.30 на катке будет звучать живая музыка. За романтическое настроение будет отвечать диджей Julia Selezneva.

С расписанием работы катка можно ознакомиться на сайте кластера.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:46 0
Другие статьи по темам
Событие
ОктаваДень святого Валентина14 февраля
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Деревянный жилой дом-гигант»: В Туле найдены новые объекты культурного наследия
«Деревянный жилой дом-гигант»: В Туле найдены новые объекты культурного наследия
Ночью на улице Вильямса на тулячку напал грабитель
Ночью на улице Вильямса на тулячку напал грабитель
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.