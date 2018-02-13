День святого Валентина в «Октаве»: коньки, миксы, валентинки!

Гостей мероприятия ждут мастер-классы по изготовлению необычных валентинок, книжный дизайн-маркет и, конечно, катание под миксы диджея.

Мероприятие начнется с открытого мастер-класса по изготовлению 3D-валентинок из плотной бумаги. С 16.00 до 20.00 любой желающий сможет сделать подарок для того, кто ему дорог, своими руками.

С 16.30 до 20.30 будет работать ставший уже традиционным маркет, на котором можно будет купить подарки ко Дню святого Валентина: сувениры Heart of Moscow, «Домашних историй», теплые шарфы и варежки от RuKlara, книги о любви от магазинов «Корней Иванович» и BWComics, лучшие сорта чая и кофе от Cofeteria.

С 19.00 до 20.30 на катке будет звучать живая музыка. За романтическое настроение будет отвечать диджей Julia Selezneva.

С расписанием работы катка можно ознакомиться на сайте кластера.