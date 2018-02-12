Запись в новые детские сады Тулы стартует в мае 2018 года

В здании регионального правительства на оперативном совещании министр образования Тульской области Оксана Осташко рассказала о задачах ведомства на 2018 год:

- Перед регионом стоит задача по увеличению доступности дошкольного образования для детей до трех лет. По состоянию на январь 2018 года детсады в Тульской области посещают 12000 детей этого возраста. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 24%. Но в очереди все ещё стоят более 2338 детей раннего возраста.

В лидерах областной центр (77%) и Новомосковск (13%). В регионе нет очереди для детей от 3 до 7 лет.

В 2018 году в Туле построят четыре детсада и ещё один в Веневе. Всего будут созданы 618 дополнительных мест, 483 из них — для детей до трех лет.

Помимо бюджетных средств для решения этой задачи привлекаются средства инвесторов. В Новомосковске на строительство детсада на 240 мест и реконструкцию учреждения дошкольного образования в пос Ново-Угольный Донского на 229 мест «Газпромбанк» выделил 334 млн рублей.

В детские сады в Зайцево электронная запись откроется в июле 2018, а в Левобережном — в мае 2018 года.

По словам Оксаны Осташко, основная задача минобразования Тульской области в сфере общего образования — это ликвидация второй смены и создание новых мест для школьников. Сейчас в 12 школах региона во вторую смену обучается 1487 детей.

Электронная запись в новую школу в микрорайоне Зеленстрой-2, рассчитанной на 600 мест, началась с 1 февраля. Образовательный процесс в ней начнётся уже с 1 сентября.

В 2018 году начнется строительство нового здания в ЦО № 4. Оно будет рассчитано на 100 мест. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. На 2019−2020 запланировано строительство ещё одной школы в ЖК «Времена года».

За два года будут выделены средства на создание шести объектов: пять будут построены, один — реконструирован. Всего будет создано 851 место для школьников. Средства поступят из федерального, регионального бюджетов и спонсорские средства.

Всего на создание дополнительных мест за два года будет выделено 440,5 млн рублей. Часть денег пойдет на строительство новых объектов.

Алексей Дюмин поинтересовался у министра:

- Напоминаю, что застройщики при строительстве новых районов должны строить и детсады и поликлиники. Какие риски могут быть при строительстве?

На что Осташко ответила:

- Процесс подготовки проектно-сметной документации и исполнение главами МО.

Губернатор поручил всем главам муниципальных образований взять под личный контроль всю подготовительную работу.