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В серьезном ДТП под Тулой пострадали два человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В серьезном ДТП под Тулой пострадали два человека

Столкнулись «Лада Гранта» и «Ниссан Альмера».

Сегодня, 12 февраля, в 14.10 на 166-м км трассы М-2 «Крым» (недалеко от Богучарово) произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, автомобиль «Лада Гранта», под управлением 25-летнего мужчины, столкнулся со встречным «Ниссаном Альмера». После чего «Лада» съехала в кювет. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали два человека: водитель «Лады» и 35-летний пассажир этого же авто.

Одного из пострадавших спасатели доставали из поврежденной машины с помощью специального инструмента.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:53 +2
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