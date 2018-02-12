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На Масленицу в Туле ограничат движение транспорта

На Масленицу в Туле ограничат движение транспорта

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

18 февраля в Туле для обеспечения безопасности дорожного движения во время празднования Масленицы с 8.00 до 16.00 будет запрещена остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспортных средств:

  • на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона);
  • на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:27 0
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