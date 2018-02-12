На Масленицу в Туле ограничат движение транспорта

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

18 февраля в Туле для обеспечения безопасности дорожного движения во время празднования Масленицы с 8.00 до 16.00 будет запрещена остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспортных средств: