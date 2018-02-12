Неравнодушные туляки залили каток в селе Фёдоровка

Фото нашей читательницы.

Тулячка Алёна прислала в редакцию Myslo историю о том, как в селе Фёдоровка местные жители по собственной инициативе залили каток.

– Очень хочется обратить внимание туляков на наших земляков! Была в селе Фёдоровка футбольная площадка (мы недавно переехали, видели ее только футбольной), наступила зима, гуляем мы с детьми около этой самой площадки и вдруг слышу характерный звук ударов и скольжения по льду… Подошли поближе! Да ну! Стоит каток залитый, мужчины его чистят от снега. Казалось бы ничего особенного не происходит, работу люди работают… Но оказалось не работают. Нет.

Это они заботятся о развитии наших деток, это жители села, активные, неравнодушные. Герои! Для меня, как для мамы двоих детей, они именно герои.

А с какой любовью и каким оборудованием они это делают — нужно видеть! Ходим на каток практически каждый день, он в идеальном состоянии всегда. А герои наши улыбаются и радуются каждому пришедшему ребёнку и взрослому (если сами в это время рядом).

Почему хочется чтобы на эту историю обратили внимание? Потому что куда не пойди, везде ругают представителей власти, ЖКХ и кого-либо ещё, забывая всем известную пословицу: «Не место красит человека, а человек место!» Это яркий пример истинного отношения к жизни, к людям и месту, в котором живешь.

Я теперь при любой возможности делаю что-то хорошее просто так, душа просит! Вокруг катка мусор собираю, например. Не подвиг, конечно, но это только начало! — пишет Алёна.

Хотите тоже рассказать о неравнодушных жителях Тулы и области? Присылайте свои истории на нашу почту news@myslo.ru или в группу ВКонтакте.