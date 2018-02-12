В Туле наградили лучших изобретателей и инженеров региона

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Победители региональных конкурсов «Инженер года — 2017» и «Лучший изобретатель Тульской области — 2017» получили медали и дипломы.

12 февраля в тульском Доме науки и техники подвели итоги ежегодных региональных конкурсов «Инженер года — 2017» и «Лучший изобретатель Тульской области — 2017».

Конкурс «Инженер года» проходит ежегодно по основным направлениям инженерной и научно-организационной деятельности. В этот раз дипломов и памятных медалей был удостоен 31 конкурсант.

В конкурсе «Лучший изобретатель Тульской области» за прошедший год определено 6 победителей. Все они специалисты ведущих предприятий ОПК региона. Лауреатам вручили нагрудные знаки и дипломы.