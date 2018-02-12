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В Туле наградили лучших изобретателей и инженеров региона
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле наградили лучших изобретателей и инженеров региона

Победители региональных конкурсов «Инженер года — 2017» и «Лучший изобретатель Тульской области — 2017» получили медали и дипломы.

12 февраля в тульском Доме науки и техники подвели итоги ежегодных региональных конкурсов «Инженер года — 2017» и «Лучший изобретатель Тульской области — 2017».

Конкурс «Инженер года» проходит ежегодно по основным направлениям инженерной и научно-организационной деятельности. В этот раз дипломов и памятных медалей был удостоен 31 конкурсант.

В конкурсе «Лучший изобретатель Тульской области» за прошедший год определено 6 победителей. Все они специалисты ведущих предприятий ОПК региона. Лауреатам вручили нагрудные знаки и дипломы.

Известный ученый и общественный деятель, профессор, доктор химических наук, академик Российской инженерной академии, заслуженный химик России Евгений Голосман был удостоен золотой медали имени В. Г. Шухова. Эта награда присуждается учёным и инженерам за выдающийся вклад в развитие науки и техники. Решение о номинантах принимают Союз научных и инженерных объединений (обществ) и Российский Союз научных и инженерных организаций.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:09 +2
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