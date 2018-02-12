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Какие дома в Туле обесточат 13 февраля

Какие дома в Туле обесточат 13 февраля

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых отключениях.

С 9 до 16 часов будет отключена электроэнергия по следующим адресам:

  • ул. Советская, 12, 14, 16, 22,
  • 4-й Дачный пр-д, 10-а, 11-а, 8,
  • ул. Богучаровская, 30-а, 32-а, 28, 38,
  • 21-й Горельский пр-д, 57,
  • ул. Песчаная, 23-47 (нечётн.), 22-40 (чётн.),
  • ул. 3 -я Песчаная, 21-35 (нечётн.),
  • 3-й Песчаный пр-д, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
  • 4-й Песчаный пр-д, 3-25 (нечётн), 4-28 (чётн.),
  • 5-й Песчаный пр-д, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
  • ул. Мезенцева, 2-15,
  • ул. Станиславского, 33, 35,
  • ул. Галкина, 205,
  • ул. Железнодорожная, 1-а-7-а, 2-10, 2-в, 1,
  • ул. Парижской Коммуны, 2,
  • ул. Переносная, 2-7,
  • ул. Кропоткина, 2,
  • Скуратово: п. Октябрьский: ул. Щедрина, 1-39 (нечётн.),
  • ул. Гагарина, 1-9-а (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Овражная, 14-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.), 2,
  • 1-й пр-д, 8-18 (чётн.), 11-21 (нечётн.),
  • 2-й пр-д, 19-29 (нечётн.), 16-26 (чётн.),
  • 3-й пр-зд, 27, 29, 24-34 (чётн.),
  • 4-й пр-д, 33-а, 32-42 (чётн.).

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:48 +1
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