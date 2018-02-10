В Туле сотрудники ГИБДД провели рейд по перевозке детей

Фото из архива Myslo.

В период с 19 января по 8 февраля в Туле проводилось профилактическое мероприятие «Внимание дети!». Сотрудники ГИБДД выявляли и пресекали факты нарушения правил перевозки детей в салонах автомобилей.

В ходе проведения мероприятия было привлечено к административной ответственности 70 водителей, перевозивших детей с нарушением ПДД, а именно без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. На всех водителей был составлен административный материал в соответствии с ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ. Данные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что дети в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) могут ездить на задних сиденьях автомобилей без автокресел, но пристегнутые ремнями безопасности. Пассажиров младше 7 лет разрешается перевозить исключительно в детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка.

Самым безопасным местом расположения маленького пассажира является середина заднего сиденья. Если кресло устанавливается на переднем пассажирском сиденье, то обязательно отключаются подушки безопасности.