В Туле сотрудники ГИБДД провели рейд по перевозке детей
Профилактическое мероприятие «Внимание дети!» проводилось в областном центре в течение трех недель.
В период с 19 января по 8 февраля в Туле проводилось профилактическое мероприятие «Внимание дети!». Сотрудники ГИБДД выявляли и пресекали факты нарушения правил перевозки детей в салонах автомобилей.
В ходе проведения мероприятия было привлечено к административной ответственности 70 водителей, перевозивших детей с нарушением ПДД, а именно без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. На всех водителей был составлен административный материал в соответствии с ч.3 ст. 12.23
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что дети в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) могут ездить на задних сиденьях автомобилей без автокресел, но пристегнутые ремнями безопасности. Пассажиров младше 7 лет разрешается перевозить исключительно в детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка.
Самым безопасным местом расположения маленького пассажира является середина заднего сиденья. Если кресло устанавливается на переднем пассажирском сиденье, то обязательно отключаются подушки безопасности.
Уважаемые взрослые! Не подвергайте опасности жизнь и здоровье детей. Их безопасность в Ваших руках!