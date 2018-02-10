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В Туле сотрудники ГИБДД провели рейд по перевозке детей
Фото из архива Myslo.

В Туле сотрудники ГИБДД провели рейд по перевозке детей

Профилактическое мероприятие «Внимание дети!» проводилось в областном центре в течение трех недель.

В период с 19 января по 8 февраля в Туле проводилось профилактическое мероприятие «Внимание дети!». Сотрудники ГИБДД выявляли и пресекали факты нарушения правил перевозки детей в салонах автомобилей.

В ходе проведения мероприятия было привлечено к административной ответственности 70 водителей, перевозивших детей с нарушением ПДД, а именно без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. На всех водителей был составлен административный материал в соответствии с ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ. Данные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что дети в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) могут ездить на задних сиденьях автомобилей без автокресел, но пристегнутые ремнями безопасности. Пассажиров младше 7 лет разрешается перевозить исключительно в детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка.

Самым безопасным местом расположения маленького пассажира является середина заднего сиденья. Если кресло устанавливается на переднем пассажирском сиденье, то обязательно отключаются подушки безопасности.

Уважаемые взрослые! Не подвергайте опасности жизнь и здоровье детей. Их безопасность в Ваших руках!

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 12:50 +2
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