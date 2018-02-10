Фото ГУ МЧС России по Тульской области.
В Воловском районе столкнулись две фуры
Большегрузы перегородили трассу М-4 «Дон».
Авария произошла 10 февраля около 10.00. На 263-м км трассы М-4 «Дон» столкнулись два большегруза «МАЗ» и «Даф».
К месту ДТП незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД, скорой медицинской помощи.
Личный состав пожарно-спасательной части № 46 применяли ствол «Б» для розмыва топлива с проезжей части.
Пострадавших нет. Подробности происшествия уточняются.
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