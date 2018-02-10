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В Воловском районе столкнулись две фуры
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

В Воловском районе столкнулись две фуры

Большегрузы перегородили трассу М-4 «Дон».

Авария произошла 10 февраля около 10.00. На 263-м км трассы М-4 «Дон» столкнулись два большегруза «МАЗ» и «Даф».

К месту ДТП незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД, скорой медицинской помощи.

Личный состав пожарно-спасательной части № 46 применяли ствол «Б» для розмыва топлива с проезжей части.

Пострадавших нет. Подробности происшествия уточняются.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 13:46 +3
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