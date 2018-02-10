В Воловском районе столкнулись две фуры

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

Авария произошла 10 февраля около 10.00. На 263-м км трассы М-4 «Дон» столкнулись два большегруза «МАЗ» и «Даф».

К месту ДТП незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД, скорой медицинской помощи.

Личный состав пожарно-спасательной части № 46 применяли ствол «Б» для розмыва топлива с проезжей части.

Пострадавших нет. Подробности происшествия уточняются.