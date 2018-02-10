Фото Дмитрия Дзюбина.
В Туле дан старт «Лыжне России»
Масштабная всероссийская лыжная гонка открылась в Ясной Поляне.
В музее-усадьбе «Ясная Поляна» впервые состоялся центральный старт «Лыжни России» — одного из главных спортивных событий нынешней зимы.
В 11.30 состоялась церемония открытия гонки, теперь участникам предстоит попробовать свои силы в забегах на различные дистанции.
Маршрут самой гонки пройдет через заповедные территории музея. Всего в соревновании принимает участие несколько тысяч человек.
Каждый участник на финише получит в подарок тульский пряник и специальные призы.
В этом году соревнования охватят 73 региона страны.
Большой репортаж с гонки «Лыжня России — 2018» скоро на Myslo.
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