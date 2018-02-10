В Туле дан старт «Лыжне России»

Фото Дмитрия Дзюбина.

В музее-усадьбе «Ясная Поляна» впервые состоялся центральный старт «Лыжни России» — одного из главных спортивных событий нынешней зимы.

В 11.30 состоялась церемония открытия гонки, теперь участникам предстоит попробовать свои силы в забегах на различные дистанции.

Маршрут самой гонки пройдет через заповедные территории музея. Всего в соревновании принимает участие несколько тысяч человек.

Каждый участник на финише получит в подарок тульский пряник и специальные призы.

В этом году соревнования охватят 73 региона страны.