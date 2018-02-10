новости
новости
Регистрация
Пять коммунальных бригад вывозят снег с улиц Тулы
Фото Алексея Пирязева.

Пять коммунальных бригад вывозят снег с улиц Тулы

Всего в работах по уборке города задействовано 108 единиц техники.

По данным пресс-службы администрации Тулы, 10 февраля в областном центре пять бригад коммунального предприятия ведут работы по вывозу снега. 

Снег вывозят с проспекта Ленина, ул. Н. Руднева, из сквера на ул. Демонстрации/Каминского, с парковочного пространства на ул. Лейтейзена и ул. Фрунзе. 

Также ведутся работы по подметанию и обработке дорог, тротуаров, разворотных колец, мостов, путепроводов, скверов, остановочных павильонов.

За сутки в работах по уборке городских территорий были задействовано 108 единиц спецтехники и 166 человек.

 

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 14:58 +3
Другие статьи по темам
Событие
уборка улицуборка снега в Туле
Место
Тула
Прочее
администрация Тулы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле проходит турнир по самбо памяти Тимофея Шарыпова
В Туле проходит турнир по самбо памяти Тимофея Шарыпова
В Воловском районе столкнулись две фуры
В Воловском районе столкнулись две фуры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.