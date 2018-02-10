Пять коммунальных бригад вывозят снег с улиц Тулы

По данным пресс-службы администрации Тулы, 10 февраля в областном центре пять бригад коммунального предприятия ведут работы по вывозу снега.

Снег вывозят с проспекта Ленина, ул. Н. Руднева, из сквера на ул. Демонстрации/Каминского, с парковочного пространства на ул. Лейтейзена и ул. Фрунзе.

Также ведутся работы по подметанию и обработке дорог, тротуаров, разворотных колец, мостов, путепроводов, скверов, остановочных павильонов.

За сутки в работах по уборке городских территорий были задействовано 108 единиц спецтехники и 166 человек.