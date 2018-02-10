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В Туле проходит турнир по самбо памяти Тимофея Шарыпова
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле проходит турнир по самбо памяти Тимофея Шарыпова

В соревновании принимают участие более 300 юных спортсменов.

10 февраля в спорткомплексе «Металлург» состоялась церемония открытия межрегионального турнира по борьбе самбо среди юношей 2004–2009 годов рождения, посвященного памяти Тимофея Шарыпова.

Турнир проходит в Туле в четвертый раз.

В этом году свое участие подтвердили команды из: Тулы и Тульской области, Кстово, Воронежа, Керчи, Москвы и Московской области, Рязани, Калуги и Калужской области, Брянска, Сочи. Также на соревнованиях присутствуют спортсмены из Республики Калмыкия и Беларусь.

справка

Уроженец Алексина Тимофей Шарыпов вел активную общественную деятельность. С 2005 года являлся президентом благотворительного фонда «Хорошие дела», который оказывает материальную, методическую и организаторскую помощь ветеранским, военно-патриотическим, общеобразовательным, спортивным и православным организациям. С 2010 года находился в должности президента Ассоциации по содействию в развитии транспортных перевозок «Тульские пассажирские перевозки». Серьезно занимался борьбой самбо, был кандидатом в мастера спорта.

 

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 15:55 +2
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