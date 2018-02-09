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В ТулГУ снова открыли военную кафедру
Фото Дмитрия Дзюбина.

В ТулГУ снова открыли военную кафедру

Открытие приурочили к Дню воинской славы России. Кафедру возродили по инициативе губернатора.

Заказчиком мобилизационных ресурсов выступает Главное ракетное артиллерийское управление Министерства обороны РФ. Начальником «военки» назначен полковник запаса Николай Стариков.

Военная кафедра ТулГУ будет вести обучение по трем специальностям:

  • командир отделения по ремонту и хранению стрелкового оружия и средств ближнего боя;
  • командир отделения по ремонту и хранению танкового вооружения, самоходной артиллерии и боевых машин;
  • командир отделения по ремонту и хранению буксируемой артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.

Каждый курс рассчитан на четыре семестра, после чего — военные сборы в течение месяца. По окончании вуза выпускники кафедры вместе с дипломом о высшем образовании получат военный билет с записью о зачислении в запас в звании сержанта.

У студентов один день в неделю будет «военным». Занятия будут строиться по лекционно-практическому курсу, включая работу на тренажёрах, — сообщает сайт ТулГУ. Всю учебную технику поставило Министерство обороны РФ.

Практические занятия студенты будут проходить в подразделениях 106-ой воздушно-десантной дивизии.

Первыми новобранцами стали 108 студентов 2-х курсов. Каждый из них прошел конкурсный отбор: помимо заключения врачебной комиссии учитывались также сдача нормативов физподготовки и средний бал по итогам первого курса обучения в вузе.

Многие из студентов заявили, что после обучения на вновь открывшейся кафедре собираются продолжить военную карьеру.

По словам председателя правительства Тульской области Юрия Андрианова, время для открытия военной кафедры в одном из опорных вузов страны выбрано не случайно.

- В нашем регионе разрабатывают и производят лучшее в мире высокоточное оружие. Соответственно,  у нас должны быть подготовленные кадры, которые эффективно смогут это оружие использовать, - подчеркнул Андрианов.

 

ТулГУ готовил военных специалистов на протяжении 78 лет. Начиная с 1930 года, тульские инженеры и оборонщики получали в университете дополнительное военное образование. В 2008 году кафедра военного обучения была закрыта.

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В ТулГУ вновь открыли военную кафедру, Фото: 1
В ТулГУ вновь открыли военную кафедру, Фото: 2
В ТулГУ вновь открыли военную кафедру, Фото: 3
В ТулГУ вновь открыли военную кафедру, Фото: 4
В ТулГУ вновь открыли военную кафедру, Фото: 5
В ТулГУ вновь открыли военную кафедру, Фото: 6
В ТулГУ вновь открыли военную кафедру, Фото: 7
В ТулГУ вновь открыли военную кафедру, Фото: 8
В ТулГУ вновь открыли военную кафедру, Фото: 9
В ТулГУ вновь открыли военную кафедру, Фото: 10
В ТулГУ вновь открыли военную кафедру, Фото: 11
В ТулГУ вновь открыли военную кафедру, Фото: 12
В ТулГУ вновь открыли военную кафедру, Фото: 13
В ТулГУ вновь открыли военную кафедру, Фото: 14
В ТулГУ вновь открыли военную кафедру, Фото: 15
В ТулГУ вновь открыли военную кафедру, Фото: 16
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Автор: Юлия Гришина, вчера, в 17:45 +9
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