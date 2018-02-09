В Тульской области женщина осуждена за кражу страховых взносов по оформленным полисам ОСАГО
Приговором суда женщине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 340 часов.
Приговором мирового судьи судебного участка №40 Суворовского судебного района 39-летняя местная жительница признана виновной в краже 56 263 рублей 83 копеек, принадлежащих Тульскому филиалу страхового акционерного общества «ВСК», то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.
Судом установлено, что с 11 января по
За оформление страховых полисов она получила от 11 клиентов страховые взносы, которыми распорядилась по своему усмотрению. Таким образом она похитила принадлежащие страховой компании денежные средства, причинив материальный ущерб САО «ВСК» на указанную сумму, который она не возместила.
Об этом сообщила прокуратура Тульской области.