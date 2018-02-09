Полная афиша на Масленицу: пунш и глинтвейн, петушиные бои, блины и много музыки!

Тульская набережная

18 февраля, 12.00-15.00. Масштабные масленичные гулянья. Гостей будут угощать оладьями, блинами, пирогами, кашей и горячим чаем.

Уже по традиции главное угощение праздника будут жарить на гигантской сковороде. Также в программе — конкурсы, зимние забавы, спортивные эстафеты, перетягивание каната, сжигание чучела. Будет организована и фуд-зона, где можно будет приобрести безалкогольные напитки (глинтвейн и пунш), чай, кофе, шашлыки, блины, в том числе и по-мексикански с острыми начинками. Большой масленичный квест-приключение в рамках Всероссийского зимнего фестиваля «Выходи гулять! Масленица пришла!». 0+



Площадь Ленина

18 февраля, 16.00-18.00. В это время будут работать интерактивные площадки. Гости мероприятия смогут также покататься на коньках на Губернском катке, полакомиться блинами с горячим чаем. 0+

ЦПКиО им. П. П. Белоусова

18 февраля

Эстрада, 12.00-19.00 Конкурсно-концертная программа «Эх, Масленица!». 19.00 Сжигание чучела ЗИМЫ, fire show и салют.



Фонтанная площадь

12.00-16.00 «Битва блинопеков».

12.00-19.00 Ярмарка тульских мастеров.

13.00-17.00 Интерактивная площадка «Силушка богатырская»

(традиционные русские игры).

12.00-19.00 Акция «КостерОК».



Детский городок

12.00-16.00 Интерактивный театр музей «Дом сказки». Посиделки «Ишь ты, Масленица!».



Площадка у здания администрации

13.00-17.00 Интерактивная площадка «Разгуляй» с выступлением факиров, цирковых артистов, современного DJ и цыганского ансамбля. Изюминкой площадки станет уникальное выступление «Танец скомороха 3D».



Центральная аллея

14.00-16.00 Выступление веселых ходулистов, скоморохов, жонглеров и гармонистов. Традиционные русские игры с аниматорами.



Большой круг

12.00-18.00 Интерактивная площадка «Шумная Масленица» для молодежи с выступлением DJ, танцевальными и спортивными мастер-классами.



Площадка у Комнаты истории

12.00-17.00 Русские игры, забавы.



Комната истории

12.00-17.00 Выставка тряпичных кукол.

Музей «Тульский кремль»

Тула, кремль, Музейно-выставочный комплекс, тел. 77-49-34.



17 февраля, 12.00. Театрализованное представление «Масленица в Тульском кремле». Вас ожидают традиционные масленичные забавы: перетягивание каната, петушиные бои, песни, танцы, весёлые игры и конкурсы. А самые активные участники получат подарки от скоморохов-ведущих праздника. Предварительная запись по телефону. 0+

Санаторий «Краинка»

Тульская область, Суворовский район, деревня Краинка, тел. 8(48763)5-55-31, 5-55-33.



18 февраля в санатории вас ждут:

Концертная программа;

Праздничные гуляния на природе;

Сжигание чучела Масленицы;

Шашлык;

Блины с начинкой;

Уха;

Катание на карете.

Конно-спортивный клуб «Союз»

Деревня Кишкино, тел. 8-915-690-33-90. Добраться можно на маршрутном такси №62 «Прилепы».



18 февраля гостей клуба ждут показательные выступления на лошадях, с элементами дрессуры и соревнования по конкуру. На празднике выступят казаки с показательными соревнованиями по рубке шашкой «Казарла».

Кроме того, вы сможете с удовольствием прокатиться на лошади сами и покатать своих детей. Опытные инструкторы обеспечат вам безопасность во время прогулки, и вы получите массу позитивных эмоций.



Юных гостей здесь будут радовать весёлые аниматоры. Ну а финалом гуляний станет символ проводов зимы — сжигание чучела Масленицы.

Всех гостей на празднике будут угощать вкусными блинами с горячим чаем. А для тех, кто захочет посерьёзнее подкрепиться, будет работать полевая кухня. И какой же праздник на природе без ароматных и сочных шашлыков?



Расписание праздника:



11.00 — начало, показательные выступления;

11.30 — «Казарла»;

12.00 — интерактивная площадка для детей, анимация;

13.00 — начало соревнований по конкуру;

16.00 — сжигание чучела Масленицы.





А ещё в КСК «Союз» можно покататься в санях, запряженных лошадьми. Это отличный вариант необычной весёлой семейной прогулки или романтического свидания.

Музейный комплекс «Куликово поле»

Тульская область, Куркинский район.



17 февраля, 12.00-14.00. Театрализованное представление от артистов Куркинского районного центра культуры «Веселая Масленица». Веселые конкурсы и забавы. Сельские Олимпийские игры под девизом «Мы допускаем ВСЕХ!!!». Лыжня для чемпионов на территории комплекса и к полю битвы. Катание на санях. Масленичные угощения: блины, сбитень, вареники и многое другое

16.00. Кулинарная встреча «Обрядовая кухня Средних веков». Посетителей ждет рассказ о премудростях приготовления запеченного карпа, тыквенных лепешек, каши из полбы, необычных блинов и овсяного киселя. Дегустировать разрешается!

Музей Куликовской битвы работает с 10.00 до 16.00. Подробности по тел.:

8- 48743-4-36-01, 8-906-534-35-73.

Музей-усадьба «Ясная Поляна» (у Кучерской избы)

Тульская область, Щекинский район.



17 и 18 февраля, 11.00, 12.30, 14.00 — уличная игровая программа «Душа моя Масленица». Здесь маленьких и взрослых гостей научат праздновать Масленицу в соответствии с народными традициями. Проигрывая день за днем всю масленичную неделю, вы поучаствуете в старинных забавах и конкурсах. Кукла Масленицы, ходули, «петушиные» бои, калечина-малечина, катание в санях, а также вкуснейшие блины в русской избе. Цена билетов 500 руб.

По желанию программу можно будет дополнить мастер-классом по изготовлению домашней куклы Масленицы. На Масленицу в Тульской губернии, помимо большой куклы-Масленицы, которую делали всем селом и ставили на центральной площади, а потом сжигали на Прощеное воскресенье, по традиции изготавливали маленькую куклу, так называемую домашнюю Масленицу.

Масленицу делали на крестовине, обмотанной лыком или соломой, одевали в яркую одежду, имитирующую народный костюм, украшали косой и цветными лентами. Эту куколку выставляли в окошко.

По выставленной в окошке куколке, зять знал, что пора идти к теще на блины. Домашнюю Масленицу сохраняли, ставили в красный угол за Божницу, хранили ее. Считалось, что она должна принести счастье и достаток в дом. Мы предлагаем каждому сделать свою куклу Масленицу, которая принесет ему счастье. Цена билета на мастер-класс 100 руб. Забронировать билеты на программу можно по тел. 8-48751-76-110.

Пролетарский парк культуры и отдыха

18 февраля

Площадка у центрального входа

13.00-16.00 Игры с веселыми аниматорами. Русские забавы.



Центральная аллея

14.00-17.00 Выступление ходулистов, жонглеров и детская анимационная программа.



12.00-17.00 Ярмарка тульских мастеров.

Эстрада

12.00-17.00 Концертная программа.



Комсомольский парк культуры и отдыха



18 февраля

Площадка у центрального входа

13.00-16.00 Игры с веселыми аниматорами. Русские забавы.



Детский городок

13.00-16.00 Семейные эстафеты. Детская анимационная программа.



Центральная аллея

14.00-17.00 Выступление ходулистов, жонглеров.



Родниковая аллея

12.00-18.00 Ярмарка тульских мастеров.



Эстрада

12.00-18.00 Концертная программа. 0+

Богородицкий дворец музей и парк

Тульская область, г. Богородицк, территория парка, 1.

14-17 февраля, 10.00 и 14.00. Музейный праздник «Масленичные посиделки». Для самых маленьких посетителей сотрудники музея подготовили увлекательное театрализованное представление. Ребята познакомятся с историей праздника, с древними приметами и обычаями, характерными для тульского края. Также дети споют частушки, отгадают загадки и поиграют в любимые подвижные игры: перетягивание каната, «жмурки», «петушиный хвост». А те, у кого разыграется аппетит, смогут полакомиться блинами, да ещё и посоревноваться в скорости их поедания. И, конечно же, праздник не обойдётся без весёлого хоровода и чучела Масленицы. Цена билетов 350 руб. Предварительная запись по тел. 8-48761-2-25-32. 6+

Бежин луг

Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»: Тульская область, Чернский район, МО Тургеневское , с. Тургенево, ул. Школьная, 13.



17 февраля, 14.00. Знаете ли вы, как отмечали в стародавние времена один из самых любимых и самых весёлых праздников на Руси? Какие игры и забавы предпочитали наши предки? Тогда приезжайте в село Тургенево — сотрудники музея приготовили увлекательную программу для взрослых и маленьких посетителей! Вы сможете принять участие в весёлых конкурсах и играх, помериться силой, ловкостью и быстротой. Проведите субботу февраля весело и с пользой. 6+



Музей П.Н.Крылова

Тула, ул. Кутузова, 10, тел. 41-04-60.



17 февраля, 12.00. Программа выходного дня для детей и взрослых «Здравствуй, Масленица!». Знаете ли вы, как отмечали в стародавние времена один из самых любимых и самых весёлых праздников на Руси? Как развлекались наши далекие предки в каждый из семи масленичных дней? Об этом расскажут сотрудники музея П. Н. Крылова в рамках программы выходного дня. Праздничное настроение вам подарят картины русских художников — в течение дня для гостей будет доступен просмотр презентации «Масленица в живописи». Также, вдохновившись работами профессиональных живописцев, вы сможете принять участие в мастер-классе «зимние фантазии» (начало в 13.30) и создать авторское полотно для украшения своего дома. Цена билетов 50-100 руб. 6+

Тульский областной краеведческий музей

Тула, ул. Советская/ул. Тургеневская, 68/8, тел. 30-79-75.



17 февраля, 14.00. Мастер-класс «Масленичный веничек». В давние времена в Тульской губернии существовало множество масленичных кукол, которые выполняли роль оберега домашнего очага и защищали членов семьи от невзгод. Совершенствуя своё мастерство, хозяйки даже научились превращать обычный веник в яркую обрядовую игрушку наподобие чучела. На субботнем мастер-классе гости музея смогут выполнить сувенирный вариант масленичной куклы-веника. Цена билетов 150 руб. 6+



Этнодвор «Тульский Левша»

Тула, ул. 9 Мая, 1-а, 1-б.



18 февраля, 12.00-15.00 — на тульских ремесленных улицах развернутся ярмарочные ряды с декоративно-прикладными изделиями тульских мастеров и рукодельниц. Масленица погрузит вас в атмосферу традиционной культуры, познакомит с тульскими ремеслами и фольклором.

В праздничной программе: интерактивные экскурсии по Плотницкой слободе, мастер-шоу «Ковка сковороды» на подворье «Тульская кузня», выпекание блинов на пеньке, народные забавы — скоростная распилка дров и сбор поленницы, метание метлы и бой мешками, конкурс «Тульский скоровар», традиционный обряд «Проводы зимы», выступления лучших фольклорных ансамблей области.

Все смогут полакомиться блинами, сделать народную куклу «Петрушка», традиционную деревянную игрушку «Бычок – Смоляной бочок» и тульскую забаву «Фурчалка».

Выковать на счастье подкову или гвоздик, отчеканить монету, изготовить масленку на гончарном круге, именную салфетку в технике верховой набойки по ткани, символ-оберег Масленицы — солнце, расписать филимоновскую игрушку, развлечься в традиционных народных играх на дворе веселостей и работ, поучаствовать в изготовлении чучела Масленицы, сфотографироваться на фоне арт-объектов этнодвора «Тульский Левша». 0+

Центр культуры и досуга

Тула, ул. Металлургов, 22



18 февраля, 12.00. Народное гулянье в парке «Широкая Масленица». В программе игры, конкурсы, забавы, угощения, песни и пляски, розыгрыш суперприза. 0+



комплекс в селе Монастырщино

Тульская область, Кимовский район, село Монастырщина.



18 февраля, 12.00-15.00. Катание с горки на ледянках и ватрушках. Традиционные масленичные игры и забавы, хороводы, прыжки в мешках. Катание на санях и лошадях. Тир: стрельба из лука, арбалета и винтовки. Мастер-класс «Блины на пеньках» и вкусные угощения. Самоварные баталии. Музей в селе Монастырщине работает с 10.00 до 16.00. Подробности по тел. 8-48735-3-15-46. 0+

Музей «Тульские древности»

Тула, пр. Ленина, 47, тел. тел. 36-16-63.



18 февраля, 12.00-13.00. Семейный праздник «Ой, Маслена-красота!». Музейная встреча посвящена традициям празднования Масленицы на Руси. Посетители узнают, как назывались дни масленичной недели и как отмечали каждый из них. Завершится веселье традиционным чаепитием у тульского самовара. На память о встрече — старинные рецепты блинов. Вход свободный. Предварительная запись по телефону. 6+

ДК «Ясная Поляна»

Щекинский район, д. Ясная Поляна, 142-а, тел. +8-48751-76-3-96.



18 февраля, 15.00. ВИА «Татьяна». Выпускницы столичных музыкальных и театральных вузов исполнят лирические песни из репертуара легенд советской эстрады — от Леонида Утесова до Майи Кристалинской. Душой проекта является актриса Мириам Сехон («Ветка сирени», «Солнечный удар»). В 2006 году вместе с друзьями она устроила на день рождения своей мамы концерт-попурри из советских песен.

В концерте участвовала будущая вторая вокалистка и скрипачка ВИА Алина Масленникова — она и предложила собрать группу.

Уже более десяти лет ВИА «Татьяна» собирает залы различного формата как в России, так и за рубежом. После выступления группы гостей ожидает традиционное масленичное угощение — блины с горячим чаем, а также всеми любимая забава — сжигание чучела Масленицы.

Цена билетов 900 руб. Билеты в галерее «Ясная Поляна» (тел. 47-35-80), в ДК «Ясная Поляна». 6+



Музей купеческого быта в Епифани

Тульская область, Кимовский район, п. Епифань



В дни масленичной недели для организованных групп и по предварительной заявке проводится праздник проводов зимы. Это беседа о каждом дне Масленой недели и его традициях, мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы добрых вестей, уличные забавы в усадьбе и взятие снежного городка, прощание с Масленицей и сжигание чучела, а также епифанские угощения из подвала купеческой лавки и ароматный чай с блинами у самовара. Цена билетов 500 руб. с человека. Бронирование и подробная информация по тел. 8-48735-7-22-65.