12 февраля на ул. Пушкинской в Туле ограничат движение и запретят стоянку

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12 февраля в городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные юбилею Союза «Тульская торгово-промышленная палата». В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий будут введены транспортные ограничения на улице Пушкинской. Они коснутся участка от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса.

С 8.00 до 17.00 на этом участке будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.

А с 12.00 до 17.00 здесь ограничат движение транспорта.