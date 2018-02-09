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12 февраля на ул. Пушкинской в Туле ограничат движение и запретят стоянку
Фото shtrafyinfo.ru

12 февраля на ул. Пушкинской в Туле ограничат движение и запретят стоянку

Ограничения будут действовать до 17.00.

12 февраля в городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные юбилею Союза «Тульская торгово-промышленная палата». В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий будут введены транспортные ограничения на улице Пушкинской. Они коснутся участка от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса.

 

С 8.00 до 17.00 на этом участке будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.

А с 12.00 до 17.00 здесь ограничат движение транспорта.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:36 0
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