Фото shtrafyinfo.ru
12 февраля на ул. Пушкинской в Туле ограничат движение и запретят стоянку
Ограничения будут действовать до 17.00.
12 февраля в городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные юбилею Союза «Тульская торгово-промышленная палата». В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий будут введены транспортные ограничения на улице Пушкинской. Они коснутся участка от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса.
С 8.00 до 17.00 на этом участке будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.
А с 12.00 до 17.00 здесь ограничат движение транспорта.
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