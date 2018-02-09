Туляки: Введение одностороннего движения на ул. Замочной проблему пробок не решит

Фото из архива Myslo.

По словам горожан, теперь они вынуждены двигаться по альтернативным улицам, а это приводит к еще большим заторам.

В редакцию Myslo обратился житель дома №33 по ул. Марата, примыкающей к ул. Замочной. Мужчина ежедневно использует эту улицу для проезда уже несколько лет. Наибольшее количество автомобилей бывает на ул. Замочной в часы пик — около 8.00 и 18.00 — впрочем, как и на других улицах города. Но даже в самое загруженное время проезд по этому участку не занимает больше 3-х минут.

Поэтому введение одностороннего движения на ул. Замочной с формулировкой «В целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также для беспрепятственного проезда и маневрирования транспорта» привели мужчину в недоумение.

Теперь жители близлежащих домов вынуждены искать альтернативные маршруты, а таковых всего два — по ул. Ложевой и ул. Каракозова.

Двигаясь по Ложевой к своим домам, водители должны повернуть налево. Однако, по мнению самих автовладельцев, этот маневр только затрудняет движение, так как для поворота требуется дополнительно занимать полосу. Движение же по узкой и без того перегруженной транспортом ул. Каракозова — это очень большой дополнительный «крюк».

Для обеспечения безопасности движения жители предлагают пересмотреть решение городской администрации. А чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, водители предлагают организовать пешеходный переход ко входу в школу № 21.

Сейчас дети вынуждены перебегать дорогу между автомобилями. А также туляки предлагают запретить остановку и парковку транспортных средств на этом участке. Зачастую автовладельцы оставляют свои машины на улице, причем даже с заездом на тротуар, мешая движению и маневрированию транспорта.