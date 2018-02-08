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В праздники с вокзалов московского узла будут отправляться дополнительные поезда

В праздники с вокзалов московского узла будут отправляться дополнительные поезда

Для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки запланировано 80 резервных рейсов.

Во время празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня с вокзалов Московской железной дороги будет отправлено более 80 дополнительных рейсов дальнего следования.

В феврале дополнительно назначено 35 рейсов, в марте – 47. Они пройдут по самым востребованным направлениям – в Казань, Киров, Кострому, Ярославль, Воронеж, Белгород, Саратов, Уфу, Пензу, Нижний Новгород, Самару, Адлер и в другие города.

Кроме того, предусмотрены дополнительные рейсы между Москвой Брянском, Новозыбковым, Курском и Смоленском. При высоком спросе на билеты число дополнительных поездов может быть увеличено.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, на сайте «РЖД».

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:51 +2
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