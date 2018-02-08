В Донском недавно освободившийся уголовник зарезал собутыльника

Тело 55-летнего мужчины было найдено на тротуаре на одной из улиц города.

В понедельник, 5 февраля, в Донском, на пересечении улиц Ленина и Садовой было обнаружено тело 55-летнего мужчины с колото-резаной раной груди. Сотрудниками СУ СК России по Тульской области было возбуждено уголовное дело статье «Убийство».

В результате совместной работы полицейских и следователей, спустя несколько дней удалось личность возможного преступника – 36-летний мужчина был задержан. Недавно он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство.

По версии следствия, в ночь на 5 февраля мужчины вместе выпивали. Между ними произошел конфликт, злоумышленник вонзил нож в грудь потерпевшему и скрылся с места преступления. От полученных повреждений несчастный скончался на месте.

Задержанному предъявлено обвинение в убийстве, следователем готовится ходатайство о заключении мужчины под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.