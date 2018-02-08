новости
новости
Регистрация
Сотрудники тульского УГИБДД устроили для детей гонки «Формулы 1»
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Сотрудники тульского УГИБДД устроили для детей гонки «Формулы 1»

Мероприятие прошло в детском саду «Светофорик», над которым шефствуют инспекторы.

Необычные соревнования на радиоуправляемых машинках «Гонки Формула 1», организованные инспекторами пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, прошли в детском саду «Светофорик».

При проведении таких мероприятий дети узнают, что такое автомобиль и насколько тяжело им управлять. Перед соревнованием юные Шумахеры приняли участие в викторине на знание ПДД с разбором конкретных ситуаций и «дорожных ловушек».

Ребята усвоили главное правило пешехода: пересекать проезжую часть следует только по пешеходному переходу и всегда смотреть по сторонам, контролируя ситуацию на дороге. Все участники мероприятия получили новые знания и полезные подарки – раскраски по ПДД.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
УГИБДД УМВД России по Тульской областимероприятие для детейсоревнованиягонкивикторина по ПДД
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет света 9 февраля
Где в Туле не будет света 9 февраля
В праздники с вокзалов московского узла будут отправляться дополнительные поезда
В праздники с вокзалов московского узла будут отправляться дополнительные поезда
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.