Сотрудники тульского УГИБДД устроили для детей гонки «Формулы 1»

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Необычные соревнования на радиоуправляемых машинках «Гонки Формула 1», организованные инспекторами пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, прошли в детском саду «Светофорик».

При проведении таких мероприятий дети узнают, что такое автомобиль и насколько тяжело им управлять. Перед соревнованием юные Шумахеры приняли участие в викторине на знание ПДД с разбором конкретных ситуаций и «дорожных ловушек».

Ребята усвоили главное правило пешехода: пересекать проезжую часть следует только по пешеходному переходу и всегда смотреть по сторонам, контролируя ситуацию на дороге. Все участники мероприятия получили новые знания и полезные подарки – раскраски по ПДД.