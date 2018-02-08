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Туляк написал былину о ветеране Великой Отечественной войны

Туляк написал былину о ветеране Великой Отечественной войны

Презентация книги пройдёт в Тульском музее оружия во вторник, 13 февраля.

В Тульском государственном музее оружия в рамках проекта «Диалоги с героями» состоится презентация книги тульского автора Олега Свешникова «Прощание славянки».

Роман, написанный в форме былины, рассказывает о судьбе Героя Советского союза, жителя Веневского района Александра Башкина. Книга основана на реальных событиях и написана со слов самого героя.

Презентация пройдет в форме живой беседы, Олег Свешников расскажет о своём произведении и ответит на вопросы зрителей. Также запланирована творческая программа с участием самодеятельных коллективов. Начало – в 15.00.

Александр Иванович Башкин родился и жил в Венёве. С первых дней войны служил в пехоте, затем – в артиллерии, был танкистом. Пять раз попадал в немецкое окружение, несколько раз оказывался в плену, успешно оттуда бежал. В начале 1944 года заживо горел в танке, чудом остался жив, получил многочисленные ожоги и осколочные ранения. При форсировании реки Нарев в Польше подбил три немецких танка и удерживал плацдарм до прибытия подкрепления. В ноябре 1944 года представлен к званию Героя Советского Союза.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:48 +8
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