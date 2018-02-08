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На двух улицах Тулы введут одностороннее движение

На двух улицах Тулы введут одностороннее движение

Там же будет ограничена парковка транспортных средств.

Для исполнения требований Федерального Закона «О безопасности дорожного движения», администрацией Тулы принято решение об изменении дорожно-транспортной сети.

В частности, речь идёт ограничении остановки и стоянки транспорта и введении одностороннего движения на двух участках.

Односторонней станут улицы Замочная (участок от ул. Марата до ул. Степанова) и Сойфера (участок от ул. Советской до ул. Ленина). Изменения вступят в силу 28 февраля.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:10 −3
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