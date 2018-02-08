Стоматологи проверят туляков на рак

Фото zuby-lechenie.ru

Профосмотр и диагностика с целью выявления онкологических заболеваний пройдут в филиалах областной стоматологии 9 февраля.

В Международный день стоматолога, 9 февраля, Тульская областная стоматологическая поликлиника проведет день открытых дверей. Мероприятие также будет приурочено ко Всемирному дню борьбы против рака. В этот день туляки и жители области смогут пройти профилактический осмотр и обследование с использованием комплекта АФС для ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта.

Акция пройдет по адресам:

Тула, ул. Токарева, 70-а;

Тула, ул. Кауля, 31;

Тула, ул. Морозова, 2-а;

Тула, ул. Кутузова, 35-а;

Щекино, ул. Пионерская, 36-а;

Ясногорск, ул. Щербина, 4;

Алексин, ул. Арматурная, 3-а;

Ефремов, ул. Дачная, 4;

Донской, ул. Новая, 70;

Киреевск, ул. Ленина, 40;

Богородицк, ул. Пушкинская, 26;

Новомосковск, ул. Бережного/Октябрьская, 19/35.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.