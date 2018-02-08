Фото zuby-lechenie.ru
Стоматологи проверят туляков на рак
Профосмотр и диагностика с целью выявления онкологических заболеваний пройдут в филиалах областной стоматологии 9 февраля.
В Международный день стоматолога, 9 февраля, Тульская областная стоматологическая поликлиника проведет день открытых дверей. Мероприятие также будет приурочено ко Всемирному дню борьбы против рака. В этот день туляки и жители области смогут пройти профилактический осмотр и обследование с использованием комплекта АФС для ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта.
Акция пройдет по адресам:
- Тула, ул. Токарева, 70-а;
- Тула, ул. Кауля, 31;
- Тула, ул. Морозова, 2-а;
- Тула, ул. Кутузова, 35-а;
- Щекино, ул. Пионерская, 36-а;
- Ясногорск, ул. Щербина, 4;
- Алексин, ул. Арматурная, 3-а;
- Ефремов, ул. Дачная, 4;
- Донской, ул. Новая, 70;
- Киреевск, ул. Ленина, 40;
- Богородицк, ул. Пушкинская, 26;
- Новомосковск, ул. Бережного/Октябрьская, 19/35.
При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.
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