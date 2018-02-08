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Стоматологи проверят туляков на рак
Фото zuby-lechenie.ru

Стоматологи проверят туляков на рак

Профосмотр и диагностика с целью выявления онкологических заболеваний пройдут в филиалах областной стоматологии 9 февраля.

В Международный день стоматолога, 9 февраля, Тульская областная стоматологическая поликлиника проведет день открытых дверей. Мероприятие также будет приурочено ко Всемирному дню борьбы против рака. В этот день туляки и жители области смогут пройти профилактический осмотр и обследование с использованием комплекта АФС для ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта.

Акция пройдет по адресам:

  • Тула, ул. Токарева, 70-а;
  • Тула, ул. Кауля, 31;
  • Тула, ул. Морозова, 2-а;
  • Тула, ул. Кутузова, 35-а;
  • Щекино, ул. Пионерская, 36-а;
  • Ясногорск, ул. Щербина, 4;
  • Алексин, ул. Арматурная, 3-а;
  • Ефремов, ул. Дачная, 4;
  • Донской, ул. Новая, 70;
  • Киреевск, ул. Ленина, 40;
  • Богородицк, ул. Пушкинская, 26;
  • Новомосковск, ул. Бережного/Октябрьская, 19/35.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:50 +1
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Место
Тульская область

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