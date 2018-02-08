В тульском штабе Владимира Путина начались собеседования с потенциальными волонтерами

В штабе Владимира Путина в Туле началось собеседование с потенциальными волонтерами. После того как желающие оставили заявку на официальном сайте кандидата в Президенты России, их пригласили на очное собеседование. Его проводит региональный руководитель волонтерского движения в поддержку кандидата Татьяна Котельникова:

– Сегодня в нашей базе уже 55 заявок. Мы приглашаем тех, кто изъявил желание стать волонтером предвыборного штаба Владимира Путина, на собеседование, чтобы помочь им определиться, в каком направлении работ понадобится их помощь. Наши опытные волонтеры уже завершили кампанию по сбору подписей в поддержку кандидата. Сейчас ведут прием и обработку предложений и наказов граждан, чтобы направить их в адрес Центрального предвыборного штаба нашего кандидата.

В предвыборный штаб Владимира Путина поступило уже более 12 тысяч заявок из 85 регионов страны от граждан, пожелавших стать волонтерами в его предвыборном штабе. Все заявки принимаются до начала марта с помощью официального предвыборного сайта, который доступен по адресу путин2018.рф.