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Где в Туле не будет света 9 февраля

Где в Туле не будет света 9 февраля

Плановые отключения пройдут в пятницу с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут проводить ремонт и профилактику по следующим адресам:

  • п. Косая Гора: пер. Дачный, 1-12,
  • Орловское ш., 87-а-101-а, 111, 117,
  • ул. Свободы, 37,
  • пр-д Верхний,
  • ул. Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • пр-д Нижний, 3, 4, 5, 8,
  • пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11-а (нечётн.),
  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-а, 37, 39, 43-а,
  • ул. Болотова, 21-а-53 (нечётн.), 24-66 (чётн.),
  • ул. Профсоюзная, 22,
  • 7-й пр-д, 41-59 (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.),
  • ул. Рогова, 18, 20, 22, 22-а,
  • 6-й пр-д, 70,
  • 8-й пр-д, 73,
  • 1-й пр-д Расковой, 1-15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Фучика, 45, 47,
  • ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к,
  • п. Угольный: ул. Шоссейная, 15,
  • ул. Асфальтная, 2, 4, 8, 20,
  • ул. 1-й Квартал, 12-42 (чётн.), 66,
  • ул. Л. Толстого, 36-68 (чётн.), 33-75 (нечётн.),
  • ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.),
  • пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
  • ул. Тимирязева, 18-34 (чётн.), 15-25 (нечётн.), 31, 33,
  • ул. Оборонная, 52,
  • ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 35-53 (нечётн.),
  • ул. Оборонная, 62-80 (чётн.).
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:48 +2
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